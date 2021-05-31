MİT'ten FETÖ operasyonu: Selahaddin Gülen Türkiye'ye getirildi

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen, yurt dışında yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı" suçlarından yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Tespitlerin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), operasyon için düğmeye bastı.

Mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, yurt dışında gerçekleşen başarılı operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, bugün Türkiye'ye getirildi.