MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Kırmızı listedeki terörist Yunus Demir öldürüldü MİT'in saha ajanları, Irak'ın Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütünün sözde konsey üyesi terörist Yunus Demir'i etkisiz hale getirdi.

AA

Teröristler için güvenli bölge yok.

Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, terör örgütüne ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.

MİT'in hedefi sözde sorumlular

Sözde sorumlulardan örgüt mensuplarına kadar her bir terörist tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Terörle mücadelede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ise PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını tespit ediyor.

Sözde konsey üyesi takibe alındı

Son olarak MİT'in saha ajanları, Irak'ta harekete geçti.

Güvenlik güçlerinin hedefinde, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir yer aldı.

Özel eğitimli ajanlar harekete geçti

Terörist Demir'in, Pençe-Kilit harekat bölgesindeki askerlere saldırı için son hazırlıkları kontrol ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine teknik ve fiziki takibe geçen MİT, Yunus Demir’in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü.

Saldırı hazırlığındayken öldürüldü

Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu Şivan Gever Kod Yunus Demir’in yerini belirledi.

Terörist Yunus Demir’in, Pençe-Kilit harekat bölgesindeki Türk Askerine eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.

Şivan Gever kod adlı Yunus Demir ve beraberindeki teröristler, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terörist Yunus Demir kimdir?

Şivan Gever Kod Yunus Demir, 1995 yılında PKK kadrolarına katıldı. Uzun yıllar yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulundu. Yurt içinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti.

2014 yılında Irak/Kandil alanında Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) yürütmesinde yer aldı. 2015’in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2015-2017 arasında Suriye’de YPG Sorumlusu olarak bulundu. 2019’a kadar Sincar HPG Saha Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2021’de Irak/Zap alanında Medya Savunma Alanlarında sözde sorumlu oldu. 2022 yılı itibariyle Medya Savunma Alanlarında, beşli yönetimde yer aldı. 2023 Ocak ayı itibariyle Pençe-Kilit operasyonuna karşı koymak üzere, örgüt tarafından sorumlu olarak görevlendirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)