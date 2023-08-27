MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde kurye sorumlusu öldürüldü Irak'ın kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlularından Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirildi.

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Teröristler için güvenli bölge yok...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek" ifadeleri ile sürdürülen operasyonlar kapsamında her geçen gün bir başarıya daha ulaşılıyor.

Bu kapsamda bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan MİT, etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonla bir kez daha başarıya ulaşıldı.

Hedefte sözde kurye sorumlusu yer aldı

MİT’in saha ajanları bu kez sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kadri Encu’nun her adımını izlemeye başladı.

Terörist Encu’nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı, bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik güçleri, Irak’taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığını tespit etti.

Nefes kesen takip sonrası sarı torbaya girdi

Bunun üzerine MİT yeni bir operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, Kadri Encu'yu adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Hassas bir takiple Gara’da yeni bir eylem grubunun toplandığını belirledi.

Doğan Kod Kadri Encu’nun eylem grubuyla toplantı yapacağını öğrenilince MİT, nefes kesen takip sonrası Doğan Kod Kadri Encu’yu diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirdi.

Terörist Kadri Encu kimdir?

PKK/KCK Irak-Suriye Sorumlusu Doğan Kod Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006’da katıldı ve Irak, Zap alanına geçerek Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı.

Daha sonra Irak/Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edindi. Encu, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın korumalığını yaptı.

Ocak 2018’de Irak-Suriye Aktarım Sorumlusu olarak Irak, Gara alanına geçti. Kurye sorumluğu dışında örgütün Dış İlişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı.

Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.

Bölücü terör örgütüne zaman ve mesafe tanımaksızın her yerde darbe indiren MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarını aralıksız süreceğini gösterdi.