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    MİT’ten Gara’da operasyon: 3 terörist öldürüldü

    MİT’in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 09.06.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:51
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    MİT’ten Gara’da operasyon: 3 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT), Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    AA’nın haberine göre operasyonda, PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Sözde yöneticiler öldürüldü

    MİT tarafından son dönemlerde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırılan operasyonlarda, aralarında terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu “Ahmet Rubar” kod adlı Mehmet Erdoğan'ın da bulunduğu sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi.

    Suikastçı, Türkiye'ye getirildi

    Ayrıca geçen hafta da PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen “Rojda” kod isimli Dilbirin Kaçar da Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.


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