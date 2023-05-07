MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü.

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Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

Bu kez başarılı haber bir kez daha Irak'ın kuzeyinden geldi.

Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Teröristin faaliyetleri

MİT, hedefine kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı aldı.

‘Zerdeşt Karadeniz’ kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun süre Türkiye’de faaliyet göstererek eylemlere katıldı.

Sinop/Gerze-Yenikent’te jandarma aracına, Sinop/Boyabat’ta polis aracına, Trabzon/Düzköy’de ise Jandarma Komutanlığı’na yönelik bombalı saldırı düzenledi.

Bu nedenle İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan teröristlerin arasına girdi. Yanı sıra Terörden Arananlar Listesinde ise gri kategoride yer aldı.

Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı.

MİT affetmedi

Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.

Bunun üzerine saha ajanları, terörist Beyaz’ın Irak/Gara alanına geçtiğini tespit etti.

Güvenlik güçleri, eli kanlı teröristin, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla, Türkiye’ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratını elde etti.

Saha ajanları yönlendirilerek Beyaz'ın günlük rutinine dahil oldu ve terörist Beyaz, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.