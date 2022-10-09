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- MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon
MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon
- 09.10.2022 - 09:50
- Güncelleme : 09.10.2022 - 10:34
Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor…
Teröristler, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla kaçacak alan bulamazken, örgütün sözde üst düzey sorumluları da art arda sarı torbalara giriyor…
MİT tarafından Irak Duhok’ta Gara alanına yapılan son operasyonla PKK'lı teröristlere ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, Deveri’nin sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal da öldürüldü.
Örgütün şehir yapılanmasında görev yaptı
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.
Eğitimini bırakıp Kandil’e geçti
Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti. Deveri terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.
2021'de örgüt yönetimi tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.