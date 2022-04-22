MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın sırtlarını yasladıklarını söyledikleri terör örgütü YPJ'ye MİT tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün eş başkanı SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ile mücadelesinde farklı bir boyuta ulaşan Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç sınırındaki Ayn el-Arab bölgesinde faaliyet yürüten güvenlik güçleri, terör örgütü YPJ'ye yönelik operasyon düzenledi.

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın 2015'te yaptığı bir konuşmada sırtlarını yasladıklarını söylediği YPJ'ye yönelik operasyonda, eş başkan hedefe alındı.

MİT'in SİHA destekli operasyonunda öldürüldü

YPJ/PKK Kobani Savunma Bürosu Eş Başkanı Ronahi Kobane kod adlı Ranya Henan iki korumasıyla yola çıktı.

Önceki gün öğle saatlerinde yola çıkan terörist grubu, MİT'in SİHA destekli gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.

Akıllı mühimmat kullanıldı

Operasyon sırasında istihbarat birimlerinin sivil araçtaki kadın teröristlerin sivil yerleşim alanından uzaklaşmasının beklendiği kaydedildi.

Aracın köy ve mezraların bulunduğu bölgeden uzaklaşınca, ıssız bir noktada hareket halindeyken akıllı mühimmatla tam isabetle vurulduğu öğrenildi. Teröristlerin içinde olduğu araç hareket halindeyken vuruldu.

İki koruması da etkisiz hale getirildi

Hurda yığınına dönen araçta bulunan YPJ/PKK'nın sözde Savunma Bürosu Eş Başkanı Ranya Henan ile korumaları Rodin Abdulkadir Mouhammad ve Cihan Nidal Ali öldürüldü.

Şehit verilen kalleş saldırının faili çıktı

Kadın teröristin 15 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekat bölgesinde Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı hain saldırının da faili olduğu belirlendi.

ABD'lilerle görüşme sağlıyordu

Kadın terörist Ranya Henan, ABD'li üst düzey generallerin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bu kişilerle görüşmeleri sağlayan isim olarak da biliniyordu.

Figen Yüksekdağ: Biz sırtımızı PYD'ye, YPJ'ye yaslıyoruz VİDEO ARŞİV



"Sırtımızı yaslamaya da devam edeceğiz"

Figen Yüksekdağ'ın HDP ile terör örgütü ilişkisini açıkladığı konuşmasında şu ifadeler yer almıştı:

"Partimiz için 'sırtını terör örgütüne dayayan HDP' diyorlar, anlamayanlara cevap veriyorum biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani’ye, IŞİD adını verdiğiniz o çeteye karşı mücadele edenlere yaslıyoruz, sırtımızı Kobani’de ve Grisipi'de (Tel Abyad) insanlığın soyluluk değerlerini yere düşürmeyenlere yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD’ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz, bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz."