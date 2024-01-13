MİT'ten Irak sınırında operasyon! Örgüte eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'in saha ajanları, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla terörist Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Hemen her gün bir bölgeden sarı torba bilgisi geliyor.

Başarıyla devam eden operasyonun son adresi Irak'ın sınırı oldu.

MİT'in saha ajanlarının hedefinde bu kez terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden Renas Raperin kod adlı terörist Faik Aydın oldu.

Yakın takibe alınan terörist Aydın'ın etkin istihbarat ağı sayesinde Avrupa’da yaptığı örgütsel faaliyetler ortaya çıkarıldı.

160 kilometre uzaklıkta nokta operasyon

Aydın’ın Irak’a geçmesinin ardından Süleymaniye’de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi.

Aldığı ideolojik ve akademik eğitimler sayesinde örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlendi. Faik Aydın için operasyon kararı alındı.

Terörist Aydın’ın faaliyetlerinin sonlandırılması için saha ajanlarının da katılımıyla hassas bir çalışma gerçekleştirildi.

Uygun zaman ve koşulların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Renas Raperin kod Faik Aydın Türkiye’nin 160 km ötesinde Irak’ta etkisiz hale getirildi.

Terörist Faik Aydın'ın faaliyetleri

Aydın, PKK/KCK’nın Avrupa’daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer aldı. Son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa’da terörist toplama çalışmaları yaptı.

Aydın Avrupa’daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015 yılında Kuzey Irak’a geçerek örgütün silahlı kadrosuna katıldı.

Faik Aydın, Türkiye’de PKK’nın şehir ve gençlik yapılanmalarında aktif bir şekilde rol aldı. Daha sonra örgütsel faaliyetlerine Avrupa’da devam etti.

2015 yılına kadar PKK/KCK’nın özellikle Fransa’daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalara katıldı.

İdeolojik eğitimler verdi

Ağustos 2015’te Irak’a geçerek örgütün kırsal kadrolarında görev almaya başladı. Aydın, Irak/Asos Mazlum Doğan Akademilerinde eğitim aldı. PKK/KCK’ya yeni katılan unsurlara ideolojik eğitimler verdi. Son olarak ise Kerkük Eyaletine bağlı Süleymaniye/Çemçemal kırsalında bulunan Ş.Yılmaz Tunceli Taburuna katıldı.

Muş Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla alınmış tutuklama/yakalama kaydı bulunan Faik Aydın’ın, örgüt içerisinde kritik görevlere getirilmesinin beklendiği tespit edildi.

Terörist kardeşleri de öldürüldü

Faik Aydın’ın kardeşlerinden Ferhat kod Saygı Aydın, 2014-2018 yılları arasında Erzurum’da gerçekleşen terör olaylarında aktif bir şekilde görev alıyordu.

Saygı Aydın, 2018’de etkisiz hale getirilmişti. Aydın’ın diğer kardeşlerinden Renas kod Ferhat Aydın ise 2013-2014 yıllarında PKK/YPG bünyesindeyken Suriye’de ölmüştü. Aydın ailesinin PKK/KCK nezdinde “değer ailesi” olarak görüldüğü öğrenildi.