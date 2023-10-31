MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın sözde Metina lojistik sorumlusunu etkisiz hale getirdi Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Terörle mücadele hız kesmeden başarılıyla devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen çalışmalarla örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını tespit ediyor.

Irak'ın kuzeyinde operasyon

MİT'in saha ajanları operasyon bölgelerinde teröristlerin izini sürüyor.

Son olarak MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.

Sözde lojistik sorumlusu öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ın operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.