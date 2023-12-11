MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde silah planlayıcısı olan "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

MİT'in hedefi oldu

Son olarak bir operasyon da Irak'ın kuzeyinde düzenlendi.

MİT'in saha ajanlarının hedefinde bu kez, örgütün sözde cephane sorumlusu terörist Zeynep Sevim yer aldı.

Bir terörist daha öldürüldü

'Ruken Zilan' kod adlı teröriste yönelik sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

Teröristin örgüt için faaliyetleri

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Kardeşi de öldürüldü

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.