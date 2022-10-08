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MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon

MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; Gara’da 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.