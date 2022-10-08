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    MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon

    MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; Gara’da 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
    • 08.10.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 10:49
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    MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyini vurdu...

    PKK/KCK mensuplarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda büyük başarı sağlandı.

    6 terörist etkisiz hale getirildi

    Güvenlik kaynakları Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bölgede operasyonlara devam edileceği bildirildi.

    6 terörist de Suriye’nin kuzeyinde öldürüldü

    Öte yandan kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiği bildirdi.


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