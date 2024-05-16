MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA

Terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün azalıyor.

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.

MİT'ten yeni operasyon

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Irak'ın kuzeyi.

Üs bölgelerine sızmak için talimat aldılar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit etti.

Etkisiz hale getirildiler

Bunun üzerine Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, eylem hazırlığındaki teröristler Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi.

Üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptı

"Tufan Koçer" kod adlı terörist Bayar'ın, terör örgütü PKK'ya 2012'de katıldığı, geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı, Suriyeli "Mervan Zerevan" kod adlı terörist El Ahmed'in ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)