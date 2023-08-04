MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde kurye sorumlusu öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Sincar'da etkisiz hale getirdi.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi başarılı şekilde sürüyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...

Öyle ki, bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadroları da tek tek hedef alınıyor.

Her geçen gün teröre darbe indirmeye devam eden MİT, son olarak Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.

MİT, sözde kurye sorumlusunu hedef aldı

Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez terör örgütü PKK’nın sözde genel kurye sorumlusu "Agit Gever" kod adlı Yılmaz Bayram yer aldı.

Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, Türkiye ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram, hedef listesine dahil edilmiş oldu.

Etkisiz hale getirildi

Bir süre teknik ve fiziki takibin ardından terörist Bayram'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlayan Bayram, Sincar'da etkisiz hale getirildi. Sevkiyat hazırlığı yapılan silah ve mühimmat da imha edildi.

Sarı torbaya giren Bayram'ın, sözde üst düzey yönetici kadrolarındaki Bahoz Erdal isimle teröristle olan karesi ortaya çıktı.

Terörist Yılmaz Bayram kimdir?

Agit Gever Kod Yılmaz Bayram, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı.

2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkari ili mücavirinde güvenlik güçlerine ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibarıyla Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu.

2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar’a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ Genel Kurye Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.