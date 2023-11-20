MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Gülsüme Doğan öldürüldü MİT'in Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Gülsüme Doğan'ın öldürüldüğü açıklandı.

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Güvenlik güçlerinin başarılı sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), izini sürdüğü PKK terör örgütü mensubu hain teröristleri tek tek avlıyor.

PKK'lı Gülsüme Doğan öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Irak'ın Süleymaniye şehri ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı faaliyetlerinde kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Görevi çocukları PKK ağına düşürmek

Örgüte yeni militan kazandırmak için çalışan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde faaliyetler yürüttüğü de belirlendi.