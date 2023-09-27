MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'lı terörist Mazlum Öztürk öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın Türkiye'de sansasyonel eylem için eğittiği PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü etkisiz hale getirdi.

ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi sürüyor.

Yurt iç, sınır ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlarla, örgüt mensubu sayısı giderek azalıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

Örgüt yeni kadro arayışında

Her geçen gün teröre darbe indirmeye devam eden MİT, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine yeni bir çalışma başlatıldı.

Terörist aktarımı incelendi

Böylelikle MİT’in saha ajanları, hassas çalışmalarda örgütün teröristin aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı’na yaptığını, ardından Irak ve Suriye’ye kaydırdığını tespit etti.

Ulaşılan bilgiler arasında, örgütün aktarım faaliyetlerinin yakından incelendi.

Terörist Öztürk'ün faaliyetleri

Örgüt mensubu Berxwedan Çiyager kod adlı Mazlum Öztürk'ün ağustos 2022’de Türkiye’den Avrupa Alanı’na geçiş yaptığı öğrenildi.

Terörist burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi’nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında bir çok faaliyete katıldığı, Ekim 2022’de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023’te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerimize karşı eylem gerçekleştirilmek üzere suikast eğitimleri aldığı belirlendi.

MİT'ten nokta operasyon

Ardından terörist Öztürk, MİT’in hedefi oldu. Akabinde PKK/KCK mensubu Berxwedan Çiyager kod adlı Mazlum Öztürk'ün yeri, MİT’in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi.

Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, bilahare Irak/Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.