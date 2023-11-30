MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'lı terörist öldürüldü MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve dışında tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesi aman vermeden sürüyor.

Bu kapsamda kahramanlarımız, bir teröristin daha üzerine çizik attı.

Kuzey Irak'ta tepesine çöküldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe operasyonlarının sürdüğü, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verilen terörist Mehmet Akin, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

Saldırı hazırlığındaydı

Hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.