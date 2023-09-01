MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın saldırı için eğittiği Rezan Güngen öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i etkisiz hale getirdi.

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Teröristler için güvenilir bir bölge yok.

Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonları sürdürüyor.

Böylelikle eli kanlı terör örgütünün mensupları tek tek sarı torbaya giriyor.

MİT'ten örgüte darbe

Operasyonlar devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

Her geçen gün teröre darbe indirmeye devam eden MİT, son olarak Irak'ta operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan teröristi tespit etti.

Saldırı eğitimi verilen terörist öldürüldü

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Süleymaniye kentinin kırsalında görevlendirilen terörist Rezan Güngen'in faaliyetleri deşifre eildi.

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, PKK'nın özel eylemlerde kullanmak için saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist Güngen'i operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist akrabaları da sarı torbada

Geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösteren yakın akrabaları "Murat Botan" kod adlı Behlül Güngen ve "Ruken Botan" kod adlı Güler Güngen'in de etkisiz hale getirildiği anlaşıldı.

Terörist Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak'ta Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve örgütsel faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.