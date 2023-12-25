MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Erdinç Bolcal öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından terörist Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütlerine geçir verilmiyor...

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da örgütün sözde üst düzey sorumlularını hedef alıyor.

Bu kapsamda operasyonlara bir kez daha hız verilmesiyle örgütün sözde sorumlu bulması zora sokuldu.

Sözde üst düzey sorumlu hedef oldu

Son olarak MİT, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yeni bir hedef için düğmeye bastı.

MİT'in saha ajanlarının hedefinde bu kez, PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal yer aldı.

Terörist Erdinç Bolcal kimdir?

Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu.

Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist, Kuzey Irak’a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı.

Eylem hazırlığı içindeydi

Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal’ın, Kerkük’teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti.

Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal’ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.