MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Rızgar Suvar kod adlı terörist Yadin Bulut öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi.

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarda örgüt mensupları tek tek yakalanıyor.

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını tespit ediyor.

Başarılı operasyonlarla teröristlere kaçacak delik bırakılmıyor.

MİT'ten operasyon

Bu kapsamda MİT'in saha ajanları, bir yeni başarılı operasyon daha gerçekleştirdi.

Hedefte, 2015 yılında PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katılan Rızgar Suvar kod adlı terörist Yadin Bulut yer aldı.

Bir terörist daha öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde harekete geçen güvenlik güçleri, örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu terörist Bulut'u, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörün kaynağına darbe

Terörist Bulut'un 2016 sonuna kadar Kandil’de faaliyet gösterdiği, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirildiği ve 2018 yılında Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Güvenlik uzmanları tarafından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut’un etkisiz hale getirilmesinin, PKK/KCK’nın finans ayağına darbe vurduğu şeklinde yorumlandı.

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.