MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Rızgar Suvar kod adlı terörist Yadin Bulut öldürüldü

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarda örgüt mensupları tek tek yakalanıyor.
Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını tespit ediyor.
Başarılı operasyonlarla teröristlere kaçacak delik bırakılmıyor.
MİT'ten operasyon
Bu kapsamda MİT'in saha ajanları, bir yeni başarılı operasyon daha gerçekleştirdi.
Hedefte, 2015 yılında PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katılan Rızgar Suvar kod adlı terörist Yadin Bulut yer aldı.
Bir terörist daha öldürüldü
Irak’ın kuzeyinde harekete geçen güvenlik güçleri, örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu terörist Bulut'u, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Terörün kaynağına darbe
Terörist Bulut'un 2016 sonuna kadar Kandil’de faaliyet gösterdiği, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirildiği ve 2018 yılında Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.
Güvenlik uzmanları tarafından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut’un etkisiz hale getirilmesinin, PKK/KCK’nın finans ayağına darbe vurduğu şeklinde yorumlandı.
Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.
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