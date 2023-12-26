MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Saldırı hazırlığındaki Mehmet Akman öldürüldü MİT'in saha ajanları, PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Teröristler için güvenli bir bölge yok...

Sınır içi ve sınır ötesinde sayıları giderek azalan terör örgütünün her bir mensubu tek tek sarı torbaya giriyor.

Bir yandan da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sözde örgüt sorumlularını hedef alıyor.

MİT'in yeni hedefi

Bu kapsamda bir terörist daha kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamadı.

MİT'in saha ajanları, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde bir kez daha harekete geçti.

Sözde alan sorumlusu öldürüldü

Bölgedeki güvenlik güçleri, PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ın saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Bahoz Zagros kod adlı terörist teknik ve fiziki takibe alındı. Ardından nokta operasyon düzenlendi.

Örgüte eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Mehmet Şefa Akman kimdir?

Terörist Akman, 2005 yılında örgüte katıldı.

Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.