MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast birim sorumlusu öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi Sincar'da etkisiz hale getirdi.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi başarılı şekilde sürüyor.

Son zamanlarda yurt içi, sınır ve sınır ötesinde etkin varlığını giderek artıran Mehmetçik, örgüte ağır darbeler vuruyor.

Öyle ki örgüt mensuplarından sözde üst düzey yöneticilere kadar hepsi kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

MİT'ten bir nokta operasyon daha

Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da teröristlere geçit vermiyor.

Son olarak MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.

Sözde suikastçı öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli, MİT'in saha ajanlarının takibine alındı.

Yapılan incelemelerin ardından Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da harekete geçen güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonla terörist Eli'yi etkisiz hale getirildi.

Operasyonun ayrıntıları

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul/Başika-Zelikan'daki üssüne yönelik PKK'nın yaptığı saldırılara İlyas Biro Eli'nin kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı.

Ayrıca teröristin Türkiye'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiği, eylem gerçekleştirecek örgüt mensuplarının seçimleri ve eğitimlerinden bizzat sorumlu olduğu, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilecek eylemlerin planlanmalarını yaparak yakından takip ettiği tespit edildi.

MİT'in saha ajanlarının yaptığı araştırmada teröristin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığı ve ölüm kararı verildiğinde infazlarını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bu kapsamda terörist, örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri dolayısıyla öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil edildi.

Teröristin, Musul/Zelikan'daki TSK üssüne saldırı talimatı vermesi nedeniyle de MİT'in takibinde olduğu öğrenildi.

Örgüte eleman kazandırdı

'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'nin, PKK/KCK kadrolarına 2015 yılında katıldığı belirtildi.

Örgüte katılım sağladıktan sonra Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösteren teröristin, PKK/KCK Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleri ile ilgilenen birimin sorumlularından olduğu da öğrenildi.