MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu öldürüldü MİT'in saha ajanları, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK’nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu Remzi Avcı'yı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da sınır ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Son olarak MİT'in saha ajanlarının hedefinde bu kez kırmızı kategoride aranan Çiya Amed kod adlı terörist Remzi Avcı yer aldı.

Sözde Kerkük eyalet sorumlusu

MİT, operasyon için harekete geçerek Irak'ın kuzeyinde teröristin izini sürdü. Terörist Avcı'nın PKK/KCK’nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu olduğu tespit edildi.

Avcı, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi.

Terörist Remzi Avcı kimdir?

Çiya Amed kod Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı.

R.Avcı, DEAŞ’a karşı mücadele altında Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerine karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014’te Suriye/Ayn El Arab’ta faaliyet gösterdi.

Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır’daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan R.Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur’daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti, askeri birliklere yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

Çukur/barikat olaylarını düzenleyenler arasındaydı

Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerinin PKK’ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan Avcı, 2017’de Kuzey Irak’a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren Avcı, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK’lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018’de Suriye/Afrin’e gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleriyle bir kez daha karşı karşıya gelen Avcı, tekrarlanan başarısızlığıyla yaralı bir şekilde Doğu Suriye’deki örgüt bölgelerine, akabinde ise Kuzey Irak’taki Gara alanına kaçmak durumunda kaldı.

2019-2022 yılları arasında Gara’da faaliyet gösteren Avcı, özellikle şehirlerde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu.

Avcı, Irak/Sincar’da 2022 yılı içinde kısa bir dönem askeri alan sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla Kerkük eyaleti sorumluluğuna getirildi.