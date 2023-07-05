MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Terörist Celal Kaya öldürüldü MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, terörist Celal Kaya'yı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesi nokta operasyonları devam ediyor...

PKK terör örgütünün sınır ötesindeki yapılanmasına yönelik bölgede oluşturduğu ekiplerle bilgi toplayan MİT, örgütün sözde Irak istihbarat sorumlusu terörist Celal Kaya hakkında bilgi aldı.

Adım adım takip

MİT, tespitin ardından dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanması için çalıştığı tespit edildi.

Birbirinden habersiz ekipler kullanıldı ve Celal Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

En uygun zamanı bekleyen MİT’in ekibi düğmeye bastı ve Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalında düzenlenen operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

2019'da Türk diplomatın öldürülmesinde azmettiriciydi

17 Temmuz 2019'da Erbil’de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi olan Celal Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet göstermekteydi.