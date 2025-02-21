MİT'ten Irak'ta PKK/KCK'ya operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarını sürdürüyor

MİT, sahadaki çalışmaları sonrası iki teröristi daha etkisiz hale getirdi.

MİT, istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi.

Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.

IRAK/HAKURK'TA NOKTA OPERASYON

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunanan bulunan terörist Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan, Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ROJDA AZAD KOD ZEHRA SEBAT KİMDİR

Rojda Azad kod Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.

Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak’ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu.

Zehra Sebat, son olarak Hakurk’ta YJA Star sözde kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

ÇİRAV CUDİ KOD SERHAT ERDOĞAN KİMDİR?

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı.

Kuzey Irak’taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat Erdoğan son olarak örgütün sözde özel güç yapılanmasında yer alıyordu.