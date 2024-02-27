MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: PKK'lı Emine Seyid Ahmed öldürüldü
AA

Güvenlik güçleri terör örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor.

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)