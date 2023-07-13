MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: Sözde sorumlu Edip Temiz öldürüldü MİT'in saha ajanları, PKK’nın sözde özel güç hücresi sözde Kandil sorumlusu Edip Temiz'i Irak Kandil'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

Son olarak bir operasyon da Irak Kandil'de düzenlendi.

Saha ajanları adım adım takip etti

MİT'in saha ajanlarının hedefinde bu kez PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod Edip Temiz yer aldı.

Kurulan yerel istihbarat ağı ile takip edilen sözde üst düzey sorumluların gizlilik içerisinde hareket ettiği tespit edildi.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve terörist Edip Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

Etkisiz hale getirildi

Ardından operasyon için düğmeye basıldı ve Temiz'i etkisiz hale getirmek adına uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

Teröristin faaliyetleri

Geçmiş dönemde örgütün Özel Güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu.

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren terörist Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle söz de Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.