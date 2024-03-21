MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Barzan Hesenzade öldürüldü MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütünün üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Hain terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrosuna yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiren MİT, kaldığı yerden devam ediyor.

Operasyon için düğmeye basıldı

Son olarak MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.

Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı.

Adım adım takip edilen terörist, nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirildi: Terör örgütü elebaşlarıyla irtibatlıydı

Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'nin, terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la ile irtibatlı olduğu da tespit edildi.

Ayrıca terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)