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    MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 07.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 11:33
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    MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 2 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kuzey Irak'ta operasyon düzenlendi.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyon sonucu Metina bölgesinde 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

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