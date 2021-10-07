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- MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 2 terörist öldürüldü
MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
- AA
- 07.10.2021 - 10:21
- Güncelleme : 07.10.2021 - 11:33
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kuzey Irak'ta operasyon düzenlendi.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyon sonucu Metina bölgesinde 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.