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- MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 3 terörist öldürüldü
MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 3 terörist öldürüldü
MİT tarafından düzenlenen operasyonda; Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 03.09.2021 - 16:05
- Güncelleme : 03.09.2021 - 16:22
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu...
Türkiye, sınır ötesindeki terör ile mücadelesini başarıyla sürdürüyor.
3 BÖLGENİN 'SÖZDE SORUMLULARI' ÖLDÜRÜLDÜ
Son operasyon ile 3 PKK/KCK mensubu daha etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teröristlerin, Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği tespit edildi.