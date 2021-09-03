Euro
9.8518
0.01%
Dolar
8.288
0.17%
Altın
488.16
1.37%
Borsa
1.47
-0.64%
Bitcoin
417.371
1.43%
EXEN Coin
24.21
-2.84%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 3 terörist öldürüldü

    MİT'ten 'Kuzey Irak' operasyonu: 3 terörist öldürüldü

    MİT tarafından düzenlenen operasyonda; Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.09.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu...

    Türkiye, sınır ötesindeki terör ile mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

    3 BÖLGENİN 'SÖZDE SORUMLULARI' ÖLDÜRÜLDÜ

    Son operasyon ile 3 PKK/KCK mensubu daha etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teröristlerin, Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    MİT ten Kuzey Irak operasyonu: 3 terörist öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir