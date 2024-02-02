MİT'ten MOSSAD'a operasyon! Bilgi satan 7 kişi yakalandı MİT, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi satan 7 kişiyi İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

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ensonhaber.com

MİT, MOSSAD casuslarına göz açtırmıyor...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yabancı istihbarat örgütlerinin ffaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

9 kişinin MOSSAD'a bilgi sattığı belirlendi

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

Ekipler zaman geçirmeden harekete geçti.

7 kişi gözlatına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

68 kişi daha yakalanmıştı

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

Türkiye'nin bu konudaki operasyonları küresel anlamda ses getirdi.

"Bu işin daha ilk adımıydı"

MİT'İn 97. yıl kutlamalarında konuşan Erdoğan konuyla ilgili son olarak, "Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere, bölgesel konularda dik durması bazılarını rahatsız ediyor. İsrail'in ülkemizdeki ajanlarını ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'mız bunları şaşırttı. Bu işin daha ilk adımıydı. Türkiye'yi daha tanıyamadınız." ifadelerini kullanmış ve yeni operasyon sinyallerini vermişti.