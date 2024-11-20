MİT'ten nokta operasyon: MKP üyesi Kadir Çelik yakalandı

AA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla örgüte ağır darbeler vuruluyor.

Örgüt mensupları tek tek sarı torbaya girerken, sözde sorumlular da kahraman Mehmetçik'ten kaçamıyor.

MİT DÜĞMEYE BASTI

Bu kapsamda terör örgütü, son zamanlarda sorumlu bulmakta güçlü çekiyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir kez daha yurt dışında harekete geçti.

GRİ KATEGORİDE YER ALIYORDU

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

Türkiye’ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye’ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi.

MKP'NİN İLLEGAL YAPISINDA YER ALDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik’in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul’da MKP’nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu faaliyetlerden birinin, Okmeydanı’nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.

Türkiye’deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016’da Irak’ın kuzeyine geçti.

PKK KAMPLARINDA 'SUİKAST EĞİTİMİ' ALDI

Çelik, MKP ile PKK arasındaki iş birliği çerçevesinde Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarında 'Suikast Eğitimi' aldı.

2018’de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye’nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.