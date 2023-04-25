MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA

MİT, Suriye’den Türkiye’ye uzanan kirli elleri tek tek tespit ediyor, nokta operasyonlar yapıyor.

Bu kez hedefte PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından “Baran Kurtay” kod aldı Mehmet Sarı vardı.

MİT, önce Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı.

Operasyon için en uygun zaman beklendi

Ekipler ardından operasyon için uygun zamanı bekledi.

Tarihler, 14 Nisan 2023’ü gösterdiğinde ise harekete geçildi.

Terörist, düzenlenen çok gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK'nın lider kadrosundaydı

Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.