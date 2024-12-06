MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı

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Teröristlere göz açtırılmıyor...

Hem içeride hem de dışarı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonlarını sürdürüyor ve teröristleri adım adım takip ederek yok ediyor.

Bu kapsamda da MİT, bir nokta operasyona daha imza attı.

MİT YERİNİ BELİRLEDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

SORUMLU OLARAK GÖREV YAPTI

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.