MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın istihbaratçısı Hasan Seburi öldürüldü...

Şehitlerimizin intikamı birer birer soruluyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı, bir haini daha sarı torbaya koydu...
MİT son dönemde Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi.
Örgüte yeni katılan sözde istihbaratçı adım adım takip edildi
Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023’te İran’dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi, MİT’in saha ajanları tarafından takibe alındı.
Teröristin İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi.
Saha ajanları yerini buldu
İran asıllı Redur Baz kod adlı Hasan Seburi’ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.
PKK/KCK mensubu Hasan Seburi’nin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.
Sarı torbaya girdi
Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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