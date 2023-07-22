MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan öldürüldü MİT, 2021’deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak’ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarını sürdüyor.

Güvenlik güçleri yapılan operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

MİT, bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

MİT'in saha ajanlarının hedefinde bu kez PKK’nın sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı yer aldı.

Kaos yaratma görevinde yer aldı

MİT tarafından, 2019 yılı itibarıyla PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan'ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrenildi.

Orman yangınlarına sebep oldu

MİT ayrıca 28 Temmuz 2021’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay’da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının terörist Özgür Alparslan'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.

Eylemi kendisi yönetmek istedi

Saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan'ı adım adım izledi.

Saha ajanları, Murat Karayılan'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu belirledi.

Bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi.

Etkisiz hale getirildi

Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gara alanından ayrılan terörist nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.