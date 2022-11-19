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    MİT'ten operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist yakalandı

    MİT'ten operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist yakalandı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 11 DEAŞ'lı teröristi yakaladı. Aynı zamanda 3 örgüt evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
    • 19.11.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 13:03
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    Türkiye'nin terörle mücadelesi başarılı şekilde sürüyor.

    Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...

    Her geçen gün teröre darbe indirmeye devam eden MİT, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde operasyon düzenledi.

    3 örgüt evi tespit edildi

    Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evi tespit edildi.

    Bunun üzerine MİT tarafından istihbarı ve operasyonel desteğin verildiği SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri harekete geçti.

    Operasyonda, 11 DEAŞ mensubu yakalanırken teröristlere ait çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat bulundu.

    MİT ten operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist yakalandı #1

    Ele geçirilenler

    Yapılan incelemelerde, teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde olduğu anlaşılan 4 bin 350 adet elektrikli fünye, 986 adet programlanabilir entegre cihazı, 665 adet devre kartı, Voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED’ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

    MİT ten operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist yakalandı #2

    Lojistik ve askeri destek itirafı

    DAEŞ’li hücre üyeleri; PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi’ne yönelik DAEŞ unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

    MİT ten operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist yakalandı #3


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