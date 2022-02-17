MİT'ten operasyon: 'Hebat Gever' kod adlı terörist öldürüldü

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist Süleyman Orhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı bir operasyona imza attı.

Hain teröristlere yönelik kapsamlı çalışmalar yürüten MİT, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

SURİYE EYLEMLERİNİN FAİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında PKK/YPG'li terörist Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

"Hebat Gever" kod adlı teröristin, Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI PLANLIYORDU

MİT, saha istihbaratı ile yerini belirlediği terörist Süleyman Orhan ve korumasını Amude bölgesinden Türkiye’ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada etkisiz hale getirdi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Terörist Süleyman Orhan’ın son olarak, Şanlıurfa/Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının 8 Ocak 2022’de infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8 Ocak 2020’de Rasulayn’da 4, 16 Ocak 2020’de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10 Aralık 2020’de Rasulayn’da 2 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını veren kişi de PKK/YPG’li Süleyman Orhan’dı.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE 'ÖLÜMÜNE' DAİR YALAN HABERLER YAYINLANDI

Uzmanlar, Süleyman Orhan’ın etkisiz hale gelmesiyle PKK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtiyor.

Diğer taraftan PKK/YPG’nin, Hebat Gever’in Haseke’de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırdığı, bununla batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı da bildiriliyor.