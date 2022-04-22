MİT'ten operasyon: Sözde üst düzey 2 terörist öldürüldü

MİT, PKK/YPG'nin Suriye'nin Kobani bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) nokta bir operasyon daha…

Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan 2 terörist için düğmeye basan MİT, 20 Şubat'ta Aynularab'da operasyon yaptı.

2 terörist öldürüldü

Operasyonla PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı “Ronahi Kobani” kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden “Dilar Halep” kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.

YPJ, ağır darbe aldı

Öte yandan alınan bilgiye göre, MİT’in sahadaki ajanlarından derlediği bilgilerle düzenlenen operasyonda, iki üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden terör örgütü YPJ’nin ağır darbe aldığı belirtildi.