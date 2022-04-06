MİT'ten personel ilanı: Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım

Milli İstihbarat Teşkilatı yeni personel alımı için web sitesinde video ilan yayınladı.

Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni personel arıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında başta PKK ve FETÖ olmak üzere birçok terör örgütüne başarılı operasyon düzenleyen Teşkilat yeni çalışma arkadaşları ile kadrosunu genişletiyor.

Konuya ilişkin kurumun internet sitesinde bir video paylaşıldı.

Paylaşımda 4 kadro için ilan açıldığı belirtilirken istihbarat ve dil uzmanlarının yanı sıra koruma ve emniyet memurları ile mühendisler MİT bünyesine katılacağı duyuruldu.

MİT'ten eleman alımı için ilan videosu VİDEO

"Seninle çalışmak istiyoruz"

İlan için hazırlanan videoda ise "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz. Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz.

Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu, ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz.

Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım." ifadeleri kullanıldı.

Teşkilat'ta çalışmak isteyen adaylar önce özgeçmişini siteye yükleyecek. Ön değerlendirme sürecinin ardından uygun görülen adaylara dönüş sağlanacak.