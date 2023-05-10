MİT'ten PKK operasyonu: Sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper öldürüldü MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA

Hain terör örgütü PKK/KCK'nın üzerine kabus gibi çöken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir sözde sorumlunun işini daha bitirdi.

Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper, 2013 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde de yer alan Müslüm Ürper, 2013 yılında Suriye’ye geçti.

Yapılan eylemler için silah ve mühimmat taşıyordu

Suriye’den Türkiye’ye yönelik organize edilen birçok eylemin içerisinde yer aldı. 2015 yılı itibariyle Irak’a geçen Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

MİT’in saha ajanları görevlendirilerek Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper’in Irak/Gare alanında yerini tespit edildi. MİT’in saha ajanları, Müslüm Ürper’in güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan Özel Güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etti.

Silahları taşıdığı anda etkisiz hale getiridl,

Soro Guyi kod adlı Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Müslüm Ürper, örgütün gençlik yapısı içerisinde Türkiye’de sokak eylemlerinde yer aldı. 2013 yılında PKK/KCK kırsal kadrosuna katıldı. 2014 yılında Suriye’ye geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldı. 2015 yılı itibariyle Irak’ın kuzeyine geçti. Uzun süre, Özel Güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Örgüt güvenebileceği kurye bulmakta zorlanıyor

Güvenlik kaynakları, anılanın etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağını, intikallerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti.