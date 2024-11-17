MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Serdar Tunagür yakalandı

Haber Merkezi

Teröristlere göz açtırılmıyor...

Hem içeride hem de dışarı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonlarını sürdürüyor ve teröristleri adım adım takip ederek yok ediyor.

Bu kapsamda da MİT, bir nokta operasyona daha imza attı.

PORTEKİZ YAPILANMASININ BAŞINDAKİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

UZUN SÜREDİR TAKİP ALTINDAYDI

Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.