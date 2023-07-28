MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sincar sözde eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman öldürüldü... Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi.

ensonhaber.com

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hain teröristlere göz açtırmıyor.

Nokta operasyonlarına hız kesmeden devam eden MİT, terör belasının kökünü kazıyacak.

Her geçen gün bir başarılı haberin daha geldiği teşkilat bu kez Irak'ın kuzeyinde kendisini gösterdi.

Sincar'da düzenlenen operasyonda bir terörist daha sarı torbaya girdi.

MİT, bu kez PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı hedef aldı.

MİT, takibe aldı

Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiği tespit edildi.

Güç kaybı yaşayan örgüte destek için görevlendirildi

Teşkilatın saha ajanları; örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Mesut Celal Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar’da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

Ardından harekete geçen askerler, Mesut Celal Osman’ı yakın takibe aldı.

Toplantıya giderken MİT yakaladı...

Terörist Mesut Celal Osman, MİT’in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.