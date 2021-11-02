MİT'ten Rus casuslarına operasyon

Çeçen lidere suikast için Rusya tarafından Türkiye'ye gönderilen Rus ajanları, MİT'ten kaçamadı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde 15 kişilik Mossad şebekesini çökerten MİT, bu sefer Rusya'nın 6 casusunu yakaladı.

Rusya Federasyonu hesabına çalışan dördü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek, 6 casusun Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planladığı ortaya çıktı.

ÇEÇEN LİDERE SUİKAST

Daha önce de sık sık Çeçen muhalifleri öldüren Rus casusların hedefinde bu sefer, Türkiye'de yaşayan Abdülhâkim isimli bir Çeçen muhalif lider vardı.

SUÇ ALETLERİ BULUNDU

Sabah gazetesinin haberine göre; MİT'in operasyonuyla suikast girişiminde kullanılacak susturuculu silahlar, casusların baskın yapılan evinin banyosunun tavanındaki gizli bölmeden çıktı.