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    MİT'ten Sincar'a operasyon: PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü

    MİT'ten Sincar'a operasyon: PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü

    MİT'in Irak'taki nokta operasyonuyla "Azad" kod adlı terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araç vuruldu.
    • AA
    • 28.01.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 11:27
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hain teröristlere yönelik nokta operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son operasyon, PKK/KCK kontrolündeki Irak'ın Sincar bölgesinde Bab Şilo'ya düzenlendi.

    Operasyonda 'Azad' kod adlı sözde özel kuvvet sorumlusu terörist Sileman Şemo Yusuf'un olduğu araç hedef alındı.

    ARACI MEZARI OLDU

    Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

    YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu 'Seyit' kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

    MİT ten Sincar a operasyon: PKK nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü #1

    MİT ten Sincar a operasyon: PKK nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü #2

    MİT ten Sincar a operasyon: PKK nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü #3

    MİT ten Sincar a operasyon: PKK nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü #4

    MİT ten Sincar a operasyon: PKK nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü #5

    MİT ten Sincar a operasyon: PKK nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü #6

    MİT ten Sincar a operasyon: PKK nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü #7


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