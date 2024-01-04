MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü MİT'in saha ajanları, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde harekete geçerek Türkiye'ye yönelik eylem planladığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla örgüt üyeleri, tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

MİT'ten nokta operasyon

Bu kez başarılı haber, bir kez daha Irak'ın kuzeyinden geldi.

200 kilometre derinlikte harekete geçen MİT'in saha ajanları, etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Eylem planı içindeydi

MİT hedefine, terör örgütü PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i yer aldi.

Terörist Ahmet'in Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edildi.

Öldürüldü

Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Güvenlik güçleri, teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristin faaliyetleri

Suriye’de rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye’ye geldi.

Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı.

Uzun dönem Suriye’de, örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi.

Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.