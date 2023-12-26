MİT'ten Suriye'de büyük operasyon... 50'den fazla hedef vuruldu MİT, PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti. Bölgede 50'den fazla hedef imha edildi.

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AA

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.

PKK terör ötgütünün bölgedeki altyapısı hedef alındı

MİT, öncelikli olarak PKK’nın hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef aldı.

PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi. MİT, saha ajanlarını harekete geçirdi.

MİT’in saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.

Örgüte yönelik strateji belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı. Örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50’ye yakın hedef vuruldu.

MİT operasyonunda siviller korunması gözetildi

Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

Güvenlik kaynakları; MİT’in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke/karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiği, MİT’in operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı görüşü öne çıktı.

MİT’in 12 şehidin kanının yerde kalmaması için, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)