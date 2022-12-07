MİT, PKK'nın sözde Cezire sorumlusu Ciwana Heso'yu öldürdü

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, Suriye'de PKK'nın sözde Cezire bölgesi sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Cezire bölgesi sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi.

Eğitimlerini ABD verdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Heso adlı teröristin özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden aldığı öğrenildi.

Geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu. Terörist Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerimize karşı taciz ve saldırıları gerçekleştiriyordu.

Korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen terörist en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Eylemleri organize eden gruptan sorumlu

YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerimize sızma, pusu ve bunun gibi eylemleri organize ediyor.