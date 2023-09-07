MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 1 terörist etkisiz hale getirildi MİT, Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusu Zülfiye Binbir'i etkisiz hale getirdi.

AA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda bir terörist daha öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedefinde bu kez PKK terör örgütünün finans yapısı vardı.

Bu kapsamda MİT, Suriye Kamışlı'daki finans sorumlusu "Rojna" kod adlı Zülfiye Binbir'i hedef olarak belirledi.

MİT uzun süredir takipteydi

Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Yeşil kategoriden bir kişi eksildi

Rojna kod Zülfiye Binbir’in temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan Binbir'i, düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Zülfiye Binbir’in faaliyetleri

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Rojna' kod adlı Zülfiye Binbir, 1993 yılında PKK kırsal kadrolarına katıldı ve 1997'de Irak'a geçerek 2004'e kadar bu alanda terörist faaliyetlerine devam etti.

Terörist Binbir 2011'de, Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'i, yol kesme eylemi gerçekleştirerek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı.

2012'de Irak'ta ideolojik eğitim alan Binbir, ardından Suriye bölgesinde görevlendirildi. Suriye'de bulunduğu süreçte örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye/Kobani sözde Asayiş Komutanı olarak görevlendirilen terörist, 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında, örgüt tarafından kurulan koordinasyon merkezinde YPJ temsilcisi olarak görev aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)