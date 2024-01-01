MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki sözde sorumlu terörist yakalandı MİT'in saha ajanları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi sağ olarak ele geçirdi.

AA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla, örgüte ağır darbeler vuruluyor.

Örgüt mensupları tek tek sarı torbaya girerken, sözde sorumlular da kahraman Mehmetçik'ten kaçamıyor.

MİT düğmeye bastı

Bu kapsamda terör örgütü, son zamanlarda sorumlu bulmakta güçlü çekiyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir kez daha Suriye'nin Halep bölgesinde harekete geçti.

Sözde sıddık taburu sorumlusu yakalandı

Bölgedeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanında, eylem hazırlığında olan bir terörist tespit edildi.

MİT ve SMO güçlerinin ortak düzenlediği operasyonla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sıddık taburu sorumlusu Hattab El Muhacir kod Abdullah El Cündi sağ olarak yakalandı.

Örgüt içi bilgileri verdi

Terörist El Cündi ifadesinde, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti.

DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini söyleyen terörist, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler verdi.

Operasyon sonucunda DEAŞ'ın eylem planlamaları deşifre edildi. Operasyonda ayrıca, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)