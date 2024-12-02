MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori’de yer alıyordu.

Ayrıca İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU: MİT, ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Terörist Çekik, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

MİT’in istihbarat ağı sayesinde, Çekik’in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer'i MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi.

Çekik, Suriye Tel Rıfat’ta MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÇUKURCA SALDIRISINI YÖNETTİ

Çekik, Çukurca Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi ve 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları, Çukurca/Asayiş Tepe'de bulunan Kekliktepe üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu 18 askerin ise yaralandığı eylemleri bizzat yönetti.